Η δολοφονική επίθεση κατά Τραμπ θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω πολιτική βία στις ΗΠΑ

Σε μια χώρα που ήδη βρίσκεται στα άκρα, η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ έχει οξύνει τα πνεύματα μεταξύ των υποστηρικτών του, έχει σταματήσει την εκστρατεία των Δημοκρατικών και έχει εγείρει φόβους για περαιτέρω πολιτική βία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Μετά την απόπειρα οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του τον περιγράφουν ως ήρωα, προβάλλοντας την εικόνα με το ματωμένο αυτί και την υψωμένη γροθιά, ενώ στα χείλη σχηματίζεται η λέξη «Fight!».

Παρ' ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά σκληρή και επιθετική γλώσσα κατά των αντιπάλων του, οι σύμβουλοί του αντιστρέφουν τώρα την κατάσταση ισχυριζόμενοι ότι η ρητορική των Δημοκρατικών οδηγεί στη δαιμονοποίηση του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου και οδήγησε στην απόπειρα δολοφονίας.

«Σήμερα δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η κεντρική γραμμή της εκστρατείας Μπάιντεν είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αυταρχικός φασίστας που πρέπει να σταματήσει πάση θυσία. Αυτή η ρητορική οδήγησε άμεσα στην απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ» δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής J.D. Vance του Οχάιο, κορυφαίος υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ.

Ο Μπάιντεν έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά για να εκτονώσει την κατάσταση, καταγγέλλοντας την επίθεση ως απαράδεκτη πολιτική βία και αποσύροντας προεκλογικές διαφημίσεις που επιτίθενται στον Τραμπ.

«Δεν υπάρχει μέρος στην Αμερική για τέτοιου είδους βία. Είναι άρρωστο» είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ο 20χρονος Thomas Matthew Crooks από το Bethel Park της Πενσιλβάνια ήταν εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικανός, σύμφωνα με τα αρχεία ψηφοφόρων της πολιτείας. Προηγουμένως έκανε δωρεά 15 δολαρίων σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης που συγκεντρώνει χρήματα για αριστερούς και Δημοκρατικούς πολιτικούς.

Βραχυπρόθεσμα, η επίθεση πιθανότατα θα ενισχύσει τις εμφανίσεις του Τραμπ στο Μιλγουόκι αυτή την εβδομάδα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, καθώς αποδέχεται την προεδρική υποψηφιότητα του κόμματός του, ενισχύοντας το αίσθημα αποξένωσης που ήδη νιώθουν οι υποστηρικτές του.

Μέσα σε λίγες ώρες από τον πυροβολισμό, η εκστρατεία του Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα ζητώντας από τους ψηφοφόρους να συνεισφέρουν στην εκστρατεία. «Δεν κυνηγούν εμένα, κυνηγούν εσάς» έγραφε το μήνυμα.

Οι δισεκατομμυριούχοι Έλον Μασκ και Μπιλ Άκμαν αμέσα αντέδρασαν υπέρ του Τραμπ. «Υποστηρίζω πλήρως τον Πρόεδρο Τραμπ και ελπίζω για την ταχεία ανάρρωσή του», είπε ο Μασκ στο X.

Ο Chris LaCivita, ο συν-διευθυντής της καμπάνιας του Τραμπ, δήλωσε στο X ότι «επί χρόνια, ακόμη και σήμερα, αριστεροί ακτιβιστές, υποστηρικτές των Δημοκρατικών και τώρα ακόμη και ο Τζο Μπάιντεν έχουν κάνει αηδιαστικά σχόλια και περιγραφές για τον πυροβολισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ήρθε η ώρα να το λογοδοτήσουν γι' αυτό. Ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω της κάλπης».

Ο LaCivita προφανώς αναφερόταν στις πρόσφατες δηλώσεις του Μπάιντεν που ζητούσε από τους υποστηρικτές του να σταματήσουν να βάλουν εναντίον του για την απόδοσή του στο ντιμπέιτ και να εικεντρωθούν στον Τραμπ.

«Λοιπόν, να τελειώσουμε την κουβέντα για το ντιμπέιτ, ας στοχεύσουμε στον Τραμπ» είπε ο Μπάιντεν.

Πολιτικές επιθέσεις

Οι ΗΠΑ παλεύουν με τη διαρκώς αυξανόμενη πολιτική βία από τη δεκαετία του 1970 με κορυφαία στιγμή την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Παρά το γεγονός ότι ήταν πρώην πρόεδρος, ο Τραμπ λανσάρει τον εαυτό του σε αυτές τις εκλογές ως αουτσάιντερ, διαμαρτυρόμενος ότι ήταν εδώ και καιρό στόχος του ομοσπονδιακού «βαθέως κράτους» και της κυβέρνησης Μπάιντεν για να τον εμποδίσουν να ανακτήσει την εξουσία.

Ο λόγος του Τραμπ έχει υπάρξει επιθετικός και εξευτελιστικός και προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» εάν δεν εκλεγεί, ενω λέει ότι οι «παράνομοι» μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας».

«Αν η χώρα δεν ήταν πυριτιδαποθήκη από πριν, έγινε τώρα», είπε ο Τσιπ Φέλκελ, στέλεχος των Ρεπουμπλικανών στη Νότια Καρολίνα που έχει αντιταχθεί στον Τραμπ.

Ο Μπραντ Μπάνον, υπεύθυνος στρατηγικής των Δημοκρατικών, είπε ότι οι πυροβολισμοί θα μπορούσαν να ωφελήσουν πολιτικά τον Τραμπ, επειδή τροφοδοτούν το προεκλογικό του αφήγημα ότι η χώρα είναι εκτός ελέγχου.

«Η απόπειρα δολοφονίας δημιουργεί συμπάθεια για τον Τραμπ», είπε ο Μπάνον. «Επιβεβαιώνει επίσης την ιδέα στους ψηφοφόρους ότι κάτι πάει πολύ λάθος σε αυτό το έθνος, μια ιδέα που οδηγεί στην υποστήριξη προς αυτόν».

Ο Τραμπ τον Μάιο κρίθηκε ένοχος για εμπλοκή σε σχέδιο συγκάλυψης της σχέσης του με την πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς, χωρίς ωστόσο αυτή η εξέλιξη να αλλάξει τους προεκλογικούς συσχετισμούς.

Από την άλλη, ο Μπάιντεν έχει εμπλακεί σε μια συζήτηση για το αν πρέπει να παραιτηθεί από την κούρσα. Ο Τραμπ φαίνεται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις ότι επωφελήθηκε από την καταστροφική απόδοση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ, αλλά άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν ντέρμπι.

Πολλοί ψηφοφόροι νιώθουν αποξενωμένοι τόσο από τον Τραμπ όσοκαι από τον Μπάιντεν. Το χάος που περιβάλλει τους δύο υποψηφίους ίσως συμβάλει στο να αισθάνονται ότι τα προβλήματα της χώρας τους δεν μπορούν να επιλυθούν και ότι το χάσμα μεταξύ των κομμάτων δεν μπορεί να γεφυρωθεί.

