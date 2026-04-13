Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο συνεχάρη σήμερα Δευτέρα τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ, και δήλωσε έτοιμος για «εντατική συνεργασία» μαζί του, ενώ εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη του στον Ούγγρο απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος έχασε τις εκλογές ύστερα από 16 χρόνια που βρισκόταν στην εξουσία.



Ο Φίτσο, βασικός σύμμαχος του Ορμπάν, τον οποίο είχε υποστηρίξει στις εκλογές, σημείωσε ότι η Σλοβακία είναι έτοιμη για στενούς δεσμούς και ότι παραμένει στόχος η κοινή δράση για την προστασία των ενεργειακών συμφερόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ορμπάν έχασε χθες, Κυριακή, τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία ύστερα από 16 χρόνια που βρισκόταν στην εξουσία της χώρας, από τον αντιπολιτευόμενο Μαγιάρ, το κόμμα Τίσα του οποίου εξασφάλισε μια άνετη πλειοψηφία εδρών στο κοινοβούλιο.«Με απόλυτο σεβασμό, λαμβάνω υπόψη την απόφαση των πολιτών της Ουγγαρίας (…) και είμαι έτοιμος για εντατική συνεργασία με τον Ούγγρο νέο πρωθυπουργό, τον οποίο συγχαίρω για το εκλογικό αποτέλεσμα», ανέφερε ο Φίτσο σε ανακοίνωσή του.επέστρεψε στην εξουσία το 2023, η Σλοβακία ήταν στενός σύμμαχος της Ουγγαρίας, με τις δύο γειτονικές χώρες να διατηρούν θερμούς δεσμούς με τη Μόσχα, να αντιτίθενται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχίζουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.Και οι δύο επεδίωξαν την αποκατάσταση των ροών ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος είναι εκτός λειτουργίας από τα τέλη Ιανουαρίου ύστερα από ζημιά που υπέστη στην Ουκρανία, η οποία προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, από ρωσικό πλήγμα.Ο Φίτσο δήλωσε ότι πιστεύει πως η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η κεντρική Ευρώπη εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την επανάληψη της λειτουργίας του, προσθέτοντας ότι παραμένει αμετάβλητος ως κυβερνητικός στόχος η κοινή δράση με την Ουγγαρία για την προστασία των ενεργειακών συμφερόντων.Την περασμένη εβδομάδα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επισκευές στον πετρελαιαγωγό θα ολοκληρωθούν την άνοιξη. Ο Φίτσο και ο Ορμπάν είχαν τεταμένες σχέσεις με τον Ζελένσκι παρά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του στο Facebook, ο Φίτσο ανέφερε ότι οι σχέσεις Σλοβακίας-Ουγγαρίας δεν είχαν φτάσει ποτέκαι εξήρε τον Ορμπάν για την υποδειγματική συνεργασία τους και την προστασία της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.

