Η Ρωσία και οι χώρες που την υποστηρίζουν θα παραμείνουν κίνδυνος για την Ευρώπη ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χακκάνεν.

Σύμφωνα με το Reuters, η Φινλανδία, όπως και η Ουκρανία, είναι γείτονας με τη Ρωσία, με σύνορα άνω των 1.300 χιλιομέτρων (800 μίλια) που είναι προς το παρόν κλειστά για όλους τους ταξιδιώτες, καθώς το Ελσίνκι κατηγορεί τη Μόσχα για πέρασμα παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Ο Χακκάνεν, παρουσιάζοντας μια ανασκόπηση του στρατού της σκανδιναβικής χώρας, είπε ότι βλέπει την αυξημένη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και την Κίνα ως μακροπρόθεσμο κίνδυνο.

«Η Ρωσία, μαζί με τους συμμάχους της, θα παραμείνει ένας επικίνδυνος παράγοντας στην Ευρώπη ακόμη και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να απειλήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες με χρήση στρατιωτικής βίας», δήλωσε.

Η Φινλανδία δημοσίευσε την Πέμπτη την πρώτη της ανασκόπηση αμυντικής πολιτικής από τότε που εντάχθηκε στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ πέρυσι σε μια ιστορική αλλαγή πολιτικής που προκλήθηκε από την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ανασκόπηση συνέστησε ότι η Φινλανδία πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της εθνικής της άμυνας, στην αποτροπή του ΝΑΤΟ και στη συνεργασία με μεμονωμένους συμμάχους, ειδικά στην περιφερειακή επιτήρηση και εκπαίδευση.

«Οι κύριοι σύμμαχοι στη διεθνή μας συνεργασία είναι η Σουηδία, η Νορβηγία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Εσθονία», είπε ο Χακκάνεν, προσθέτοντας ότι η Φινλανδία συνεργάζεται με τη Νότια Κορέα, το Ισραήλ και την Ιαπωνία για την εξασφάλιση αμυντικού υλικού.

Η Φινλανδία θα συνεχίσει να δαπανά τουλάχιστον το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την άμυνα, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει το ΝΑΤΟ.

Τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία αναμένεται να δαπανήσουν μεταξύ 3,2% και 4,7%, ενώ η Σουηδία και η Νορβηγία αναμένεται να φτάσουν το 2,6% έως το 2030, αναφέρει η ανασκόπηση.

