Δολιοφθορά σε επικοινωνιακό πύργο στην περιοχή Janakkalan, στη Φινλανδία προκάλεσε άγνωστη ομάδα ατόμων, προκαλώντας προβλήματα σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι φινλανδικές αρχές εξετάζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση σε συνδυασμό με τις δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας, λίγες ώρες πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν δεν ήταν ευρείας έκτασης, προκαλεί ανησυχία η χρονική συγκυρία της δολιοφθοράς στον πύργο.

Οι αρχές δεν θέλησαν να σχολιάσουν περαιτέρω, όμως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη μία γενικότερη επιχείρηση αποσταθεροποίησης, είτε απο οργανώσεις με πολιτικό πρόσχημα, είτε από ξένες εχθρικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον διευθυντή ασφαλείας της Elisa, Jaakko Wallenius, τα καλώδια που συγκρατούσαν τον ιστό σε όρθια θέση είχαν σπάσει, με αποτέλεσμα ο πύργος να πέσει.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά το ενδεχόμενο βανδαλισμού δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε.

Ο πύργος είναι τόσο κατεστραμμένος, που μάλλον θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με νέο.

