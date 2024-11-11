Ισραήλ: Φωτιές έξω από την Ιερουσαλήμ από πύραυλο των Χούθι

Πυρκαγιές ξέσπασαν το πρωί δυτικά της Ιερουσαλήμ, στην περιοχή Μπετ Σεμές, τις οποίες ο ισραηλινός στρατός απέδωσε σε «αναχαίτιση» πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Λίγο αργότερα την ευθύνη ανέλαβαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι πυροσβέστες «προσπαθούν να κατασβέσουν πυρκαγιές» σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπηρεσία του Ισραήλ.

«Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν άλλες εστίες ή ζημιές λόγω των εκρήξεων που προκλήθηκαν από πυραύλους ή το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Early this morning Yemen fired a ballistic missile at parts of central Israel and it was intercepted. This fire was caused by the interception pic.twitter.com/DrfFYcKLbf — Documenting Israel (@DocumentIsrael) November 11, 2024

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη την επίθεση με στόχο τη στρατιωτική βάση Ναχάλ Σορέκ, νοτιοανατολικά της Γιάφα

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο τη στρατιωτική βάση Ναχάλ Σορέκ, νοτιοανατολικά της Γιάφα. Το πλήγμα ήταν ακριβείας και προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στον χώρο που στοχοθετήθηκε», επεσήμανε ο εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρί.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας με τη Χαμάς, έπειτα από την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε οι Χούθι επιτίθενται και εναντίον πλοίων που πλέουν στα ανοικτά της Υεμένης, λέγοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Εξάλλου η «Ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ», ένας συνασπισμός ένοπλων φιλοϊρανικών οργανώσεων, ανέλαβε την ευθύνη για τέσσερις επιθέσεις με drones που εξαπολύθηκαν νωρίτερα σήμερα εναντίον «ζωτικής σημασίας στόχων» στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε από την πλευρά του ότι «κατάφερε να αναχαιτίσει τέσσερα drones που πλησίαζαν το Ισραήλ προερχόμενα από τα ανατολικά» τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

«Δύο από αυτά αναχαιτίστηκαν προτού εισέλθουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

