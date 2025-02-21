FDP: Κίτρινες αγωνίες σε γκρίζο φόντο

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι για τους Φιλελεύθερους του Κρίστιαν Λίντνερ η υπέρβαση του 5% κάθε άλλο παρά σίγουρη είναι. Πληρώνουν τον κυβερνητισμό τους ή τη στάση τους τα τελευταία τρία χρόνια;

Το χρώμα που χρησιμοποιούν και με το οποίο έχουν ταυτιστεί είναι το κίτρινο. Όμως οι Φιλελεύθεροι της Γερμανίας (FDP) έχουν επιλέξει για αυτόν τον προεκλογικό αγώνα το ασπρόμαυρο φόντο για τις προεκλογικές τους αφίσες. Υπονοούν κάτι; Την ίδια αισθητική είχαν υιοθετήσει και στις ευρωεκλογές του 2024, όπου τελικά έμειναν στο 5,2%. Ακριβώς δηλαδή στα μισά του 11,4% που είχαν λάβει στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021, αποκτώντας τότε το δικαίωμα να μπουν στην κυβέρνηση με άλλο αέρα. Αυτό το ποσοστό μοιάζει σήμερα με μακρινή ουτοπία.

