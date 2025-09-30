«Φάρσα» το σχέδιο Τραμπ λένε οι κάτοικοι της Γάζας - «Όλα είναι ένα παιχνίδι, και εμείς, ο λαός, είμαστε αυτοί που πληρώνουμε το τίμημα»

Οι κάτοικοι της εμπόλεμης Γάζας εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντάς το ως φάρσα που δεν θα καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο.

«Είναι σαφές ότι αυτό το σχέδιο είναι μη ρεαλιστικό», λέει στο AFP ο 39χρονος Ibrahim Joudeh από το καταφύγιό του στη λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα.

«Συντάχθηκε με όρους που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ γνωρίζουν ότι η Χαμάς δεν θα αποδεχτεί ποτέ. Για εμάς, αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και τα βάσανα θα συνεχιστούν», λέει ο προγραμματιστής υπολογιστών, από τη νότια πόλη Ράφα, η οποία έχει πληγεί από μια στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησε τον Μάιο.

Ο Αμπού Μάζεν Νάσαρ, 52 ετών, είναι εξίσου απαισιόδοξος και φοβάται ότι το σχέδιο είχε ως στόχο να ξεγελάσει παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες ώστε να απελευθερώσουν ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, χωρίς να υπάρξει ειρήνη σε αντάλλαγμα.

«Όλα αυτά είναι χειραγώγηση. Τι σημαίνει να παραδίδουμε όλους τους κρατούμενους χωρίς επίσημες εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου;» λέει ο Νάσαρ, εκτοπισμένος από το σπίτι του στη βόρεια Γάζα, στην κεντρική Ντέιρ αλ-Μπαλάχ της Γάζας.

«Εμείς ως λαός δεν θα δεχτούμε αυτή τη φάρσα», λέει, προσθέτοντας ότι «ό,τι κι αν αποφασίσει τώρα η Χαμάς για τη συμφωνία, είναι πολύ αργά».

«Η Χαμάς έχασε, πνίγηκε στην πλημμύρα που δημιούργησε η ίδια».

Κάποιοι, όπως ο Άνας Σορούρ, ένας 31χρονος πλανόδιος πωλητής από την πόλη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, που επίσης εκτοπίστηκε στο Αλ-Μαουάσι, τολμούν να ελπίζουν.

«Παρά όλα όσα έχουμε ζήσει και χάσει σε αυτόν τον πόλεμο... εξακολουθώ να έχω ελπίδα», λέει η Σορούρ στο AFP.

«Κανένας πόλεμος δεν διαρκεί για πάντα. Αυτή τη φορά είμαι πολύ αισιόδοξος και, αν θέλει ο Θεός, θα είναι μια στιγμή χαράς που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόνο και την αγωνία μας», προσθέτει.

Αλλά άλλοι, όπως η 29χρονη νοικοκυρά Νάτζουα Μουσλίμ, δεν μπορούν πλέον να φανταστούν κάτι να αλλάζει.

«Δεν έχω χάσει μόνο την πίστη μου στη συμφωνία. Έχω χάσει την πίστη μου στη ζωή», λέει η Μουσλίμ στο AFP από την κεντρική Γάζα, όπου αναζήτησε καταφύγιο αφού εκτοπίστηκε από την πόλη της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό μαζική ισραηλινή στρατιωτική επίθεση.

«Αν υπήρχε πραγματική πρόθεση να σταματήσουν τον πόλεμο, δεν θα περίμεναν τόσο πολύ. Γι' αυτό δεν πιστεύω κανένα από τα λόγια τους.»

Ο Μοχάμεντ αλ-Μπελτάτζι, ένας 47χρονος από την πόλη της Γάζας, συνοψίζει την άποψή του για τις διαπραγματεύσεις στο AFP.

«Όπως πάντα, το Ισραήλ συμφωνεί, μετά η Χαμάς αρνείται — ή το αντίστροφο. Όλα είναι ένα παιχνίδι, και εμείς, ο λαός, είμαστε αυτοί που πληρώνουμε το τίμημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.