Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις «ειλικρινείς προσπάθειες» του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.
Σε κοινή δήλωσή τους, οι οκτώ χώρες «χαιρετίζουν τον ρόλο του αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Παράλληλα, «επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».
- Μια «συνταγή για την ανάφλεξη της περιοχής», χαρακτηρίζει ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ το σχέσιο Τραμπ για τη Γάζα
- Μακρόν: «Η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων»
- Η Παλαιστινιακή Αρχή επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη Γάζα
