Falcon: Διερευνάται κάθε λεπτομέρεια στην αλυσίδα ευθύνης

Συνεχίζονται στην Τουρκία οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του Falcon. Στο μικροσκόπιο κάθε λεπτομέρεια: από τις συνθήκες ύπνου και διατροφής του πληρώματος μέχρι το αξιόπλοο του αεροσκάφους.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική επικήδεια τελετή των πέντε Λίβυων αξιωματικών, που έχασαν της ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα την περασμένη Τρίτη, έξω από την Άγκυρα. Τα πέντε φέρετρα, καθένα τυλιγμένο με τη σημαία της Λιβύης, φορτώθηκαν στη συνέχεια σε αεροσκάφος για να επιστραφούν στη Λιβύη. Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, επέβαινε επίσης στο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Λιβύη.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το DNA των νεκρών συγκρίθηκε με αυτό των 22 μελών των οικογενειών των θυμάτων που έφτασαν από τη Λιβύη στην Άγκυρα μετά το δυστύχημα. Δήλωσε επίσης ότι η Γερμανία κλήθηκε να βοηθήσει στην εξέταση των μαύρων κουτιών του αεροσκάφους ως αμερόληπτο τρίτο μέρος.Στο μεταξύ, οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται από τη Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας. Έχουν ανακτηθεί όλα τα συντρίμμια του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου κουτιού, που θεωρείται το πιο κρίσιμο στοιχείο της έρευνας. Παράλληλα διεξήχθησαν νεκροψίες και τοξικολογικές εξετάσεις για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου των μελών του πληρώματος. Οι σοροί εξετάζονται επίσης από την Ιατροδικαστική Ομάδα της Άγκυρας.Η έρευνα εξετάζει επίσης τις δραστηριότητες των πιλότων πριν από τη συντριβή. Κάθε λεπτομέρεια, από τα πρότυπα ύπνου και τη διατροφή τους μέχρι την κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών και την ψυχολογική τους κατάσταση εξετάζονται σχολαστικά. Η Εισαγγελία ζήτησε εκθέσεις από τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να διαπιστωθεί εάν το αεροσκάφος ήταν αξιόπλοο. Η ευθύνη και η πιθανή αμέλεια του προσωπικού που πραγματοποίησε την τελευταία συντήρηση του αεροσκάφους βρίσκονται επίσης υπό έλεγχο.Τα πάντα στο μικροσκόπιο των αρχώνΣτο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν εικόνες από τις κάμερες του αεροδρομίου και όλες οι ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ του πύργου ελέγχου και του αεροσκάφους. Θα γίνουν επίσης τεχνικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν τα ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων συντήρησης πληρούσαν τα πρότυπα.Ελήφθησαν δείγματα τόσο από το βυτιοφόρο καυσίμων όσο και από τα συντρίμμια του αεροσκάφους για να διερευνηθεί η πιθανότητα μόλυνσης του καυσίμου ή χρήσης λανθασμένου καυσίμου. Ζητήθηκαν επίσης τοπικές μετεωρολογικές αναφορές από την ώρα του ατυχήματος. Εάν η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ατύχημα προκλήθηκε από αστοχία υλικού ή σχεδιαστικό ελάττωμα, η αλυσίδα ευθύνης θα διευρυνθεί.Στο μεταξύ ανακοίνωση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης ανέφερε ότι το υπουργείο Μεταφορών έστειλε αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων στην Τουρκία για να παρακολουθήσει την έρευνα για την κατάρριψη του αεροσκάφους και να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος. Η αντιπροσωπεία θα υποβάλει λεπτομερή έκθεση της στις αρμόδιες αρχές της Λιβύης.

