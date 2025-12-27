Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στελέχη της κρατικής ασφάλειας παρεμπόδισαν τους ερευνητές του κατά τη διάρκεια ανακριτικών ενεργειών που συνδέονται με έρευνα για υπόθεση διαφθοράς, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται εν ενεργεία μέλη του κοινοβουλίου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, το NABU ανέφερε ότι «υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κρατικής Προστασίας αντιστέκονται στους ερευνητές του NABU κατά τη διάρκεια ανακριτικών ενεργειών», προσθέτοντας ότι «η πρόσβαση των ερευνητών περιορίζεται». Το Γραφείο υπογράμμισε ότι «η παρεμπόδιση ανακριτικών ενεργειών συνιστά άμεση παραβίαση του νόμου».

Το NABU διευκρίνισε ότι οι ερευνητές του ενεργούσαν στο πλαίσιο εν εξελίξει ποινικής έρευνας, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Ειδικής Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAP). Δεν διευκρίνισε ποιοι αξιωματούχοι έδωσαν εντολή για τους περιορισμούς ούτε πόσο διήρκεσε η παρεμπόδιση.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς διευρύνουν την έρευνα για φερόμενο κύκλωμα δωροδοκίας στο οποίο εμπλέκονται μέλη του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Νωρίτερα το Σάββατο, το NABU και η SAP ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν οργανωμένη εγκληματική ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι φέρονται να έλαβαν παράνομες πληρωμές σε αντάλλαγμα για την ψήφιση συγκεκριμένων κοινοβουλευτικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το σχήμα λειτουργούσε συστηματικά και ενδέχεται να περιλάμβανε και επιπλέον ενδιάμεσους.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των βουλευτών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, επισημαίνοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών. Οι εισαγγελείς εξετάζουν πολλαπλά περιστατικά ψηφοφοριών και πιθανά παράνομα οφέλη, με κάθε περίπτωση να αξιολογείται βάσει της ουκρανικής νομοθεσίας.

Το NABU, το οποίο ιδρύθηκε μετά την εξέγερση του Μαϊντάν το 2014, θεωρείται από τους δυτικούς εταίρους του Κιέβου βασικός πυλώνας του πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα. Οποιαδήποτε παρεμπόδιση του έργου του αναμένεται να προκαλέσει έντονο έλεγχο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία επιδιώκει να αποδείξει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου, στο πλαίσιο και της προσπάθειάς της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

