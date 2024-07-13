Ο Ίλον Μασκ, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, δώρισε χρήματα σε πολιτική οργάνωση η οποία εργάζεται για εκλεγεί στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Παρασκευή το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγές του.

Το πρακτορείο δεν διευκρίνισε το ύψος της δωρεάς, ανέφερε πάντως πως πρόκειται για «μεγάλο ποσό» και ότι το διέθεσε σε οργάνωση που έχει βαφτιστεί America PAC.

Κατά το Μπλούμπεργκ, η οργάνωση, που έχει ως εκ της νομοθεσίας την ευχέρεια να συγκεντρώσει απεριόριστα κεφάλαια, θα αποκαλύψει τον κατάλογο δωρητών της τη 15η Ιουλίου.

Η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο κ. Τραμπ, που αναμένεται να αναγορευθεί και τυπικά υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου την επόμενη εβδομάδα στο Μιλγουόκι, συναντήθηκε με τον κ. Μασκ και άλλους δισεκατομμυριούχους τον Μάρτιο.

Ο γεννημένος στη Νότια Αφρική επικεφαλής εταιρειών όπως οι Tesla, SpaceX και X (πρώην Twitter) είχε διαβεβαιώσει κατόπιν πως «για να είμαι πάρα πολύ σαφής, δεν δωρίζω χρήματα ούτε στον έναν, ούτε στον άλλον υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

