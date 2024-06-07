Καλύτερος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 7 Ιουνίου, καθώς και η έντονη ζέστη θα υποχωρήσει, αλλά και η ατμόσφαιρα θα είναι πιο καθαρή με την απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, σήμερα στα ανατολικά θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανότητα βροχών και στα θαλάσσια μεμονωμένων καταιγίδων. Ο καιρός θα είναι βαθμιαία γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αρχικά τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 και στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικα στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανότητα βροχών και βαθμιαία γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

