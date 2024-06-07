Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε χώρο φανοποιείου κοντά στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, πλησίον της Λεωφόρου ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2024

Πηγή: skai.gr

