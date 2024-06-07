Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο φανοποιείου κοντά στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο

Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 20 πυροσβέστες 

UPDATE: 06:23
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε χώρο φανοποιείου κοντά στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. 

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Φωτιά Ασπρόπυργος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark