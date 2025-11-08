Λογαριασμός
Εύθραυστη η εκεχειρία στη Γάζα: Ένας Παλαιστίνιος νεκρός κι ένας τραυματίας από ισραηλινά πυρά

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ

Israeli soldier

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά των Ισραηλινών στη Γάζα κι ένας άλλος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, καθώς η εκεχειρία είναι εύθραυστη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με διασώστες, ο τραυματίας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από πυρά των Ισραηλινών στη δυτική περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

Πηγή: Reuters

