Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά των Ισραηλινών στη Γάζα κι ένας άλλος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, καθώς η εκεχειρία είναι εύθραυστη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας.
Σύμφωνα με διασώστες, ο τραυματίας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από πυρά των Ισραηλινών στη δυτική περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Ο στρατός του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.
