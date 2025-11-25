Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Ο ομόφυλος γάμος μεταξύ πολιτών της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλη την Ένωση

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζουν τον γάμο μεταξύ πολιτών της ΕΕ του ίδιου φύλου που έχει συναφθεί νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος, αποφάνθηκε την Τρίτη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Πολωνία είχε κάνει λάθος που δεν αναγνώρισε γάμο μεταξύ δύο Πολωνών πολιτών στη Γερμανία, με το σκεπτικό ότι η πολωνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

«Η άρνηση αναγνώρισης γάμου μεταξύ δύο πολιτών της Ένωσης είναι αντίθετη με το δίκαιο της ΕΕ, επειδή παραβιάζει την ελευθερία και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής» δήλωσε το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

