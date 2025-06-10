Οι νέες ισλαμιστικές αρχές της Συρίας ζήτησαν σήμερα από τις γυναίκες να φορούν μπουρκίνι ή ενδύματα που καλύπτουν πλήρως το σώμα στις δημόσιες παραλίες, ωστόσο από το μέτρο εξαιρούνται τα ιδιωτικά, πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Η απόφαση αυτή του υπουργείου Τουρισμού ανακοινώθηκε έξι μήνες αφού ο συνασπισμός των ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ. Επικαλούμενο το «κοινό συμφέρον», το υπουργείο καλεί τους παραθεριστές να φορούν «πιο σεμνά» ρούχα στις παραλίες. Οι γυναίκες συγκεκριμένα, θα πρέπει να φορούν μπουρκίνι ή άλλου είδους μαγιό που καλύπτει το σώμα. Εκτός των παραθαλάσσιων ζωνών, θα πρέπει να φορούν «φαρδιά» ρούχα ενώ οι άνδρες απαγορεύεται να κυκλοφορούν γυμνόστηθοι.

Στη Συρία, μια χώρα με συντηρητικά ήθη, ελάχιστες γυναίκες φορούσαν μαγιό στις παραλίες.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τα ιδιωτικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα όπου «επιτρέπονται τα δυτικού τύπου μαγιό». Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία οφείλουν να τηρούν τις νέες οδηγίες.

Επιπλέον, το υπουργείο ανέφερε ότι στους δημόσιους χώρους οι γυναίκες θα πρέπει να φορούν φαρδιά ρούχα, να καλύπτουν τους ώμους και τα γόνατα και να αποφεύγουν «τα διαφανή ή πολύ στενά ρούχα».

Δεν διευκρινίστηκε αν θα επιβάλλονται κυρώσεις –και τι είδους– εάν παραβιαστούν οι νέοι κανονισμοί.

Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες διχάστηκαν όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα, αφού κάποιοι τα στηρίζουν και άλλοι θεωρούν ότι περιορίζονται οι ελευθερίες τους. «Η Συρία είναι μια μετριοπαθής και ανοιχτή χώρα και θα πρέπει να δέχεται τους πάντες χωρίς αποκλεισμούς (…) το υπουργείο πρέπει να επανεξετάσει την απόφαση», σχολίασε μια γυναίκα, η Σάζα, στη σελίδα του υπουργείου Τουρισμού στο Facebook.

Αντιθέτως, ένας άνδρας, ο Γιαχία Καμπίσο, έγραψε: «Είναι υποχρεωτικό να σέβεστε τον πολιτισμό της συριακής κοινωνίας. Ευχαριστούμε το υπουργείο Τουρισμού».

Αφού ανέλαβαν την εξουσία οι ισλαμιστές, πολλοί Σύροι φοβούνται ότι θα περιοριστούν οι ατομικές ελευθερίες τους. Τον Μάιο μια γυναίκα σκοτώθηκε από ενόπλους που επιτέθηκαν σε ένα νυχτερινό κέντρο. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο όπου νέοι επαναλαμβάνουν θρησκευτικά σλόγκαν ή ζητούν να κλείσουν τα μπαρ που σερβίρουν αλκοόλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

