Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eνισχύει τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μέτρα ώστε να καλυφθούν τα κενά για την πρόληψη της καταστρατήγησης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ύστερα από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τη βιομηχανία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το πεδίο εφαρμογής του ΜΣΠΑ θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει συγκεκριμένα προϊόντα έντασης χάλυβα και αλουμινίου, καλύπτοντας παράλληλα τα κενά για την πρόληψη της καταστρατήγησής του.

Απαντώντας στις εκκλήσεις του τομέα, θεσπίζεται προσωρινό καθεστώς στήριξης για την προστασία των παραγωγών της ΕΕ που είναι ευάλωτοι στη διαρροή άνθρακα, το οποίο ανταμείβει τις καθαρότερες εταιρείες παγκοσμίως και προωθεί ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι σημερινές προτάσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν αξιόπιστοι διεθνείς εταίροι, οι οποίοι θα επωφεληθούν από ορισμένες απλουστεύσεις και δυνατότητες ευελιξίας.

Εισάγει την έννοια της ισοδυναμίας στον φόρο άνθρακα και στην έκπτωση της τιμής, και περιλαμβάνει μια νέα ρήτρα που επιτρέπει μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών κατόπιν διαπραγμάτευσης, όπως η αμοιβαία αναγνώριση αξιόπιστων φορέων διαπίστευσης, αλλά και νέες διευκολύνσεις σχετικά με την ισοδυναμία της έκπτωσης της τιμής του άνθρακα.

Αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω τη συμβολή του ΜΣΠΑ στην απανθρακοποίηση πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, με τη συμβολή των δράσεων προβολής και της τεχνικής βοήθειας, όπως επιβεβαιώνεται στην έκθεση επανεξέτασης του ΜΣΠΑ που παρουσιάστηκε σήμερα.

Λένα Φλυτζάνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.