Μόσχα: 38χρονος με ρήξη στομάχου αφού σεφ του έδωσε κοκτέιλ με υγρό άζωτο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 38χρονος στη Μόσχα, έπειτα από την κατανάλωση κοκτέιλ με υγρό άζωτο που του σερβιρίστηκε από διάσημο σεφ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης εταιρείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov – «Game of Tables», όπου οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν μια θεαματική επίδειξη κοκτέιλ με υγρό άζωτο.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο σεφ ετοίμασε κοκτέιλ χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο – ουσία που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές κουζίνες για να παγώνουν άμεσα τα υλικά. Ωστόσο, η κατάποσή του πριν εξατμιστεί πλήρως θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Ειδικότερα, όταν εισέλθει στο σώμα, μετατρέπεται γρήγορα σε αέρια με όγκο που αυξάνεται κατά εκατοντάδες φορές.

🚨⚡️ Man transferred to intensive care after his stomach explodes from drinking a cocktail with liquid nitrogen.



-: The chef served the drink before the gas had fully evaporated.pic.twitter.com/BubYlKrVqG — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 24, 2025

Το παραπάνω μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εσωτερική πίεση που ενδεχομένως φέρει ρήξη στομάχου, εσωτερική αιμορραγία και βλάβες σε όργανα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι καλεσμένοι δεν είχαν ενημερωθεί για τους κινδύνους, ενώ ο σεφ ενθάρρυνε τον 38χρονο να πιει το ποτό αμέσως.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να πίνει το κοκτέιλ και αμέσως μετά να κρατάει το στομάχι του από έντονο πόνο, πριν καταρρεύσει.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη στομάχου.

Ο Σεργκέι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι χειρουργοί προχώρησαν σε επείγουσα επέμβαση.

Αν και έχει τις αισθήσεις του και βρίσκεται σε ανάρρωση, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.

Πηγή: skai.gr

