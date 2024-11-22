Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να αντιδράσει» σε περίπτωση νέων εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε η πρέσβειρά της στην Ουάσινγκτον Γιόβιτα Νελιουπσιένε, την ώρα που η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αναμένεται να οδηγήσει στην επιστροφή των δασμών.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Ουάσινγκτον και αξιοποιούμε αυτήν τη στιγμή για να επικεντρωθούμε στα θέματα στα οποία πιστεύουμε πως μπορούμε να συνεργαστούμε» με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, είπε η Νελιουπσιένε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εντούτοις, μπορεί «μερικές φορές να υπάρξουν στιγμές έντασης» με τις ΗΠΑ και «εάν εντάσεις εμφανιστούν σε εμπορικό επίπεδο, η ΕΕ θα είναι έτοιμη να αντιδράσει», υπογράμμισε.

Οι διμερείς συναλλαγές μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 40% και πλέον του παγκόσμιου ΑΕΠ και θα πλήττονταν από την εφαρμογή δασμών.

«Είναι απλό, εάν (ο Ντόναλντ Τραμπ) επιβάλλει δασμούς, εμείς θα απαντήσουμε. Όμως, πρέπει να τον διαχειριστούμε ως οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό εταίρο: να συζητήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι μια κοινή ατζέντα είναι πιθανή», είχε εκτιμήσει στις αρχές Νοεμβρίου ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν έχει κρύψει τη βούλησή του να επανεισαγάγει δασμούς ύψους 10% έως 20% στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ, διακρίνοντας σε αυτούς έναν μοχλό πίεσης για μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά επίσης ένα μέσο χρηματοδότησης των σημαντικών μειώσεων φόρων που εξετάζει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε ειδικά κατά της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, συγκρίνοντας την Ένωση με μία «μίνι-Κίνα, όχι τόσο μικρή σε σύγκριση με προηγουμένως», που «επωφελείται» από τις ΗΠΑ από εμπορική άποψη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ σε αξία και αντιπροσωπεύει το δεύτερο αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα, μετά την Κίνα.

«Ανταλλάσσουμε 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά και υπηρεσίες κάθε χρόνο, είμαστε ο καθένας για τον άλλο ο μεγαλύτερος επενδυτής για ένα σύνολο 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το εμπόριο και αυτές οι επενδύσεις δημιούργησαν 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας» στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, περιέγραψε η πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως, εάν ενδεχομένως προκύψουν εντάσεις, η Γιόβιτα Νελιουπσιένε ελπίζει πως θα εφαρμοστεί μια «θετική ατζέντα» υπενθυμίζοντας πως «βρισκόμαστε εδώ για να οικοδομήσουμε γερά θεμέλια προκειμένου η διατλαντική συνεργασία να συνεχιστεί», τόσο στον εμπορικό τομέα, όπως και στον τομέα της ασφάλειας ή της φορολογίας.

«Ακόμα κι αν μπορεί να είχαμε στιγμές έντασης στο παρελθόν, μπορέσαμε να βρούμε έναν τρόπο να κατευνάσουμε τα πράγματα», υπενθύμισε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

