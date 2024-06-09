Η συμμετοχή στη Γαλλία στις Ευρωεκλογές μπορεί να φτάσει σε υψηλό 40 ετών την Κυριακή. Μέχρι τις 5 μ.μ., το 45,26% του εκλογικού σώματος είχε ψηφίσει, δηλαδή περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τη συμμετοχή του 2019. Με τα δεδομένα αυτά, δεν αποκλείεται το ποσοστό συμμετοχής να φτάσει στο υψηλότερο σημείο από την αρχή της χιλιετίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα νωρίτερα το απόγευμα στο Le Touquet, έναν προορισμό διακοπών στη βόρεια ακτή της χώρας, όπου ο αρχηγός του κράτους και η σύζυγός του έχουν ένα σπίτι. Αυτές είναι οι τελευταίες εθνικές εκλογές για την προεδρία του Μακρόν, με την ατζέντα να είναι επικεντρωμένη σε μεγάλο βαθμό σε εσωτερικά ζητήματα.

