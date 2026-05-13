Eurovision 2026: Tο Ισραήλ να «χειραγωγεί» το κοινό;- Αυστηροποιούνται κανόνες

Ο διευθυντής του θεσμού της Eurovision Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι οι διοργανωτές παρακολουθούν «με μεγάλη προσοχή» τα μοτίβα ψηφοφορίας, μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για ενδεχόμενες επιρροές από το Ισραήλ στα αποτελέσματα της περσινής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με καταγγελίες ορισμένων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, αναρτήσεις σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της ισραηλινής κυβέρνησης, που προέτρεπαν το κοινό να ψηφίσει πολλαπλές φορές, ενδέχεται να επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Γκριν, μιλώντας στο BBC, παραδέχθηκε ότι «ορισμένες προωθητικές ενέργειες από κάποιους broadcasters ήταν κάπως δυσανάλογες». Όπως ανέφερε, η κατάσταση οδήγησε σε αναθεώρηση των διαδικασιών ψηφοφορίας για τη φετινή διοργάνωση, προειδοποιώντας ότι όποιος παραβιάζει τους κανόνες θα τίθεται «υπό περαιτέρω έλεγχο».

Προειδοποίηση στο ισραηλινό δίκτυο

Η European Broadcasting Union (EBU), που διοργανώνει την Eurovision, έχει ήδη απευθύνει επίσημη προειδοποίηση στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, έπειτα από βίντεο εκπροσώπου του Ισραήλ που καλούσε τους θαυμαστές να «ψηφίσουν 10 φορές για το Ισραήλ».

Η EBU έκρινε ότι οι αναρτήσεις δε συνάδουν με «το πνεύμα του διαγωνισμού» και ζήτησε την απομάκρυνσή τους.

Ερωτηθείς αν ενδέχεται να υπάρξει αποκλεισμός του Ισραήλ σε περίπτωση νέων παραβάσεων, ο Γκριν απάντησε ότι «είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο», τονίζοντας ότι προτεραιότητα των διοργανωτών είναι η επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου και όχι κυρώσεων.

Αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας

Το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στις 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision, μετά τον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των ημιτελικών δε θα δημοσιοποιηθούν πριν από την ολοκλήρωση του τελικού.

Πέρυσι είχε προκαλέσει αίσθηση το γεγονός ότι όταν το Ισραήλ βρέθηκε στην κορυφή των ψήφων του κοινού, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει μόλις 60 βαθμούς από τις εθνικές κριτικές επιτροπές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ισραηλινή κρατική διαφημιστική υπηρεσία είχε χρηματοδοτήσει διαδικτυακές καμπάνιες που ενθάρρυναν τους χρήστες να ψηφίσουν το ισραηλινό τραγούδι έως και 20 φορές.

Η EBU δήλωσε ότι δεν εντόπισε παρατυπίες, ωστόσο προχώρησε σε αλλαγές κανονισμών.

Ενδεικτικά, το ανώτατο όριο ψήφων ανά χρήστη μειώθηκε από 20 σε 10. Πλέον περιορίζονται οι «δυσανάλογες προωθητικές καμπάνιες» από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων.

Οι online ψηφοφόροι υποχρεώνονται πλέον να χρησιμοποιούν στοιχεία πιστωτικής κάρτας για επιβεβαίωση της χώρας προέλευσης της ψήφου.

Παράλληλα, επανήλθαν οι ψήφοι των κριτικών επιτροπών στους ημιτελικούς, μετά το σκάνδαλο ανταλλαγής ψήφων μεταξύ έξι χωρών στη διοργάνωση του 2022 στο Τορίνο.

Αποχωρήσεις χωρών και πολιτικές αντιδράσεις

Η θητεία του Μάρτιν Γκριν στην ηγεσία της Eurovision, από το 2024, έχει «σημαδευτεί» από τις έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Τον περασμένο Νοέμβριο, μετά τα ατελέσφορα αιτήματα για αποκλεισμό του Ισραήλ, πέντε δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση του 2026.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται oι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας, χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν ασκήσει έντονη κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Γκριν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι χώρες αυτές θα επιστρέψουν στη διοργάνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έχουμε εδώ 35 μέλη της οικογένειάς μας και αυτό αρκεί για μια μεγάλη γιορτή. Όμως οι πέντε που λείπουν μάς λείπουν πραγματικά. Μετά το τέλος της διοργάνωσης θα συνεχίσουμε τον διάλογο και θα δούμε τι θα προκύψει».

Πηγή: skai.gr

