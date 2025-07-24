Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ ίσως χρειαστεί να περιορίσει το άνοιγμα στην κινεζική αγορά αν δεν υπάρξει αμοιβαιότητα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως χρειαστεί να περιορίσει το επίπεδο ανοιχτότητάς της στις κινεζικές εισαγωγές, εφόσον δεν υπάρξει περισσότερη αμοιβαιότητα από το Πεκίνο. Όπως σημείωσε, οι Κινέζοι ηγέτες έχουν αρχίσει να εξετάζουν το ζήτημα και εξέφρασαν τη βούλησή τους να στηρίξουν την εγχώρια κατανάλωση.

«Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες αγορές, η Ευρώπη διατηρεί την αγορά της ανοιχτή στα κινεζικά προϊόντα. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μακρόχρονη δέσμευσή μας σε μια εμπορική πολιτική που βασίζεται σε κανόνες. Ωστόσο, αυτή η ανοιχτότητα δεν βρίσκει αντίκρισμα από την πλευρά της Κίνας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της με Κινέζους ηγέτες στο Πεκίνο.

Πρόσθεσε ότι η υπερπαραγωγή, η επιδοτούμενη παραγωγή που δεν ανταποκρίνεται στην εγχώρια ζήτηση και οι περιορισμοί που επιβάλλουν άλλες αγορές στις κινεζικές εισαγωγές —με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ— αποτελούν επίσης προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Πρέπει να δούμε πρόοδο σε αυτό το ζήτημα, γιατί χωρίς πρόοδο θα είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο ανοιχτότητας», προειδοποίησε.

«Η στάση της Κίνας απέναντι στον πόλεμο του Πούτιν θα καθορίσει τις σχέσεις με την ΕΕ»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Κίνα να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της και να αξιοποιήσει την επιρροή της ώστε να πιέσει τη Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μιλώντας στο Πεκίνο μετά τη συνάντησή της με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της μονοήμερης συνόδου κορυφής στο Πεκίνο, πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

«Το πώς θα συνεχίσει η Κίνα να αλληλεπιδρά με τον πόλεμο του Πούτιν θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις μελλοντικές μας σχέσεις», τόνισε.

Προτεραιότητα της ΕΕ μια διαπραγματευτική λύση με τις ΗΠΑ για το εμπόριο

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι η βασική προτεραιότητα της ΕΕ στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης για το εμπόριο και τους δασμούς.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές πολιτικές διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον και υπογράμμισε ότι «όλα τα μέσα παραμένουν στο τραπέζι μέχρι να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η σχέση της ΕΕ με την Κίνα βασίζεται στα δικά της πλεονεκτήματα και είναι ανεξάρτητη από ενέργειες ή ζητήματα που αφορούν άλλους.



