«Πράσινο φως» από Ερντογάν για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ - Πάει σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο

«Πράσινο φως» για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τις επαφές που είχε με τον φινλανδό ομόλογό του.

Ο Τούρκος πρόεδρος θεώρησε ότι το Ελσίνκι εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η Άγκυρα και έδωσε εντολή να προωθηθεί η διαδικασία στο τουρκικό κοινοβούλιο, προκειμένου να ψηφιστεί και να επικυρωθεί.

Η σημαντικότατη εξέλιξη ήρθε 10 μήνες μετά το αρχικό αίτημα της σκανδιναβικής χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, διάστημα κατά το οποίο υπήρξαν σκληρές διαβουλεύσεις, ναυάγια και συγκρούσεις.

«Λάβαμε την απόφαση να ενεργοποιήσουμε στο κοινοβούλιό μας το πρωτόκολλο για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Σαούλι Νιίστο στην Άγκυρα.

Όσον αφορά στην ένταξη της Σουηδίας, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της κουρδικής τρομοκρατίας στη χώρα της Σκανδιναβίας.

Ο Φινλανδός πρόεδρος από την πλευρά του καλωσόρισε την απόφαση της Τουρκίας, τονίζοντας ότι «είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση, για όλη τη Φινλανδία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό».

