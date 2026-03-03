Ερντογάν: Καταβάλλουμε «έντονες» προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει «έντονες» διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η σύγκρουση που ταράζει τη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Οι επιθέσεις κατά του Ιράν και οι επιθέσεις με πυραύλους και καμικάζι drone [από το Ιράν] κατά γειτονικών χωρών στον Κόλπο έχουν τροφοδοτήσει την αστάθεια», ανέφερε ο Ερντογάν σε τηλεοπτική ομιλία του.

«Μέσω της ειρηνικής διπλωματίας, καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον απεσταλμένο της Ουάσιγκτον στη Συρία Τομ Μπάρακ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου.

Συνομίλησε επίσης με την ομόλογό του από το Ηνωμένο Βασίλειο Ιβέτ Κούπερ για να συζητήσουν «το τρέχον περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή», αξιολογώντας «λεπτομερώς» τις «διπλωματικές προσπάθειες που θα μπορούσαν να αναληφθούν για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να επιτευχθεί σταθερότητα».

Συζήτησε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, και με τον Νεχίρβαν Μπαρζανί, πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η Τουρκία είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μαζί με τις ΗΠΑ. Οι σχέσεις της με το Ισραήλ κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

