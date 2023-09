Λήξη συναγερμού στη Σκότλαντ Γιαρντ - Επέστρεψαν οι ένοπλοι αστυνομικοί Κόσμος 17:25, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών είχε υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Άμυνας για στρατιωτική συνδρομή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας μετά την παράδοση των αδειών οπλοφορίας από περισσότερους από εκατό αξιωματικούς