Τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής εταιρείας Kizlyar Electromechanical Plant (KEMZ) που παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3 τραυματίστηκαν την περασμένη Παρασκευή, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στο Νταγκεστάν.

Το ελικόπτερο Ka-226 εκτελούσε δρομολόγιο από το Κιζλιάρ προς το Ιζμπερμπάς, σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με τα ρωσικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Το ελικόπτερο Ka-226 κατέπεσε σε ένα άδειο σπίτι, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά που προκλήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

A Ka-226 helicopter crashed in Achi-Su, Dagestan, killing five people. pic.twitter.com/IeRqeqnfXc — Clash Report (@clashreport) November 8, 2025

Το TASS μετέδωσε πως σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Το ελικόπτερο ανήκει στην Kizlyar Electromechanical Plant

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου επιχείρησε να το προσγειώσει σε παραλία. Η ουρά του ακούμπησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα μέρος της. Ο πιλότος προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο και να απογειωθεί ξανά, ωστόσο το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε κατοικία κοντά στο χωριό Ατσι-Σου.

A helicopter carrying tourists crashed near the village of Achi-Su in Russia’s Dagestan.



According to preliminary reports from the republic’s Health Ministry cited by TASS, four people were killed. There were seven tourists on board.

📹 via Astra pic.twitter.com/aLDMsIViLU — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 7, 2025

Σε άλλο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που κατέστρεψαν ολοσχερώς το παραθαλάσσιο σπίτι. Άλλα πλάνα δείχνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν το ελικόπτερο διαπερνά τη στέγη του κτιρίου και τυλίγεται αμέσως στις φλόγες.

A Russian Ka-226 helicopter has crashed in Dagestan. Early media reports inform that seven people were on board. Among the passengers was Akhmat Akhmatov, an executive at the company and the son of the general director of JSC “Kizlyar Electromechanical Plant" pic.twitter.com/J2DwzCcNyy — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 7, 2025

Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «τεχνική βλάβη».

