Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στο Νταγκεστάν - Νεκρά 4 στελέχη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο πιλότος του ελικοπτέρου επιχείρησε να το προσγειώσει σε παραλία. Η ουρά του ακούμπησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα μέρος της

Ka-226 helicopter crashed in Achi-Su

Τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής εταιρείας Kizlyar Electromechanical Plant (KEMZ) που παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3 τραυματίστηκαν την περασμένη Παρασκευή, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στο Νταγκεστάν.

Το ελικόπτερο Ka-226 εκτελούσε δρομολόγιο από το Κιζλιάρ προς το Ιζμπερμπάς, σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με τα ρωσικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Το ελικόπτερο Ka-226  κατέπεσε σε ένα άδειο σπίτι, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά που προκλήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το TASS μετέδωσε πως σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Το ελικόπτερο ανήκει στην Kizlyar Electromechanical Plant

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου επιχείρησε να το προσγειώσει σε παραλία. Η ουρά του ακούμπησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα μέρος της. Ο πιλότος προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο και να απογειωθεί ξανά, ωστόσο το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε κατοικία κοντά στο χωριό Ατσι-Σου.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που κατέστρεψαν ολοσχερώς το παραθαλάσσιο σπίτι. Άλλα πλάνα δείχνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν το ελικόπτερο διαπερνά τη στέγη του κτιρίου και τυλίγεται αμέσως στις φλόγες.

Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «τεχνική βλάβη».

