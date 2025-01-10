Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ισχυρή στήριξη για την κοινή γεωργική πολιτική

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι η στήριξη για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Δεν είναι μόνο ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ΚΓΠ έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2007, αλλά και ότι πάνω από το 70% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η ΕΕ, μέσω της ΚΓΠ, επιτελεί τον ρόλο της για την παροχή ασφαλών, υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων υψηλής ποιότητας.

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης μια βαθιά εκτίμηση για τους γεωργούς μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, καθώς το 92% δηλώνει ότι, στην ΕΕ, η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές είναι σημαντικές για το μέλλον μας, ενώ το 52% τις θεωρεί «πολύ σημαντικές».

Πάνω από τους μισούς (56%) δηλώνουν ότι το επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ προς τους γεωργούς για τη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους είναι δίκαιο.

Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφώνησε για τη σημασία που έχουν διάφορα βασικά ζητήματα: η σταθερή, ανά πάσα στιγμή, προσφορά τροφίμων στην ΕΕ (94%), οι εύλογες τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές (92%), η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (91%) και η ενίσχυση του ρόλου του γεωργού στην τροφική αλυσίδα (90%).

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων κ. Κριστόφ Χάνσεν δήλωσε σχετικά: «Είμαι ευτυχής που οι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν μια πρωτοφανή ευαισθησία και στήριξη για την κοινή γεωργική πολιτική. Πραγματικά, η ΚΓΠ έχει καταστεί δομικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και καταδεικνύει τη σημασία των γεωργών και της γεωργίας στην κοινωνία μας. Οι πολίτες εμπιστεύονται τις πολιτικές μας οι οποίες βοηθούν τους γεωργούς να μας παρέχουν ασφαλή τρόφιμα, να υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και να αυξάνουν την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Πρόκειται για ένα πραγματικό ευρωπαϊκό success story που διαμορφώνει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους και όλες μας.»

Είναι η όγδοη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με θέμα «Ευρωπαίοι, γεωργία και ΚΓΠ», η οποία διεξήχθη και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ από τις 13 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου 2024. Συμμετείχαν 26.349 άτομα από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, που απάντησαν στη μητρική τους γλώσσα.

Λένα Φλυτζάνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.