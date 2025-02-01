Ο Φεβρουάριος θα καθορίσει το Κουρδικό

Θα καταθέσουν τα όπλα οι Κούρδοι; Η Άγκυρα πιέζει για αφοπλισμό, οι Κούρδοι ζητούν ανταλλάγματα.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Φεβρουάριος θα είναι μήνας σημαντικών εξελίξεων γύρω από το Κουρδικό, ένα θέμα που έχει στοιχειώσει την Τουρκία επί τέσσερις δεκαετίες και που δείχνει να οδεύει προς τη λύση του. Μια σημαντική είδηση προήλθε από την ιταλική εφημερίδα Ιl Manifesto, γνωστή για την υποστήριξη της προς το ΡΚΚ.



Δυο δημοσιογράφοι της εφημερίδας συμμετείχαν σε αντιπροσωπεία Ιταλών και Γάλλων πολιτικών, που μετέβησαν στη Ροζάβα στην κουρδική περιοχή της ΒΑ Συρίας στις 27 Ιανουαρίου -δηλαδή την περασμένη Δευτέρα- και συναντήθηκαν με τον ανώτατο διοικητή των Κουρδικών Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μαζλούμ Αμπντί ή Κομπάνι, ο οποίος συνεργάζεται με τους Αμερικανούς στην ΒΑ Συρία.



Μήνυμα Οτσαλάν στις 15 Φεβρουαρίου



Ο Αμπντί επιβεβαίωσε ότι ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν στις 15 Φεβρουαρίου θα δώσει στη δημοσιότητα σημαντικό μήνυμα, ενδεχομένως βιντεοσκοπημένο, που θα απευθύνεται όχι μόνο στο ΡΚΚ της Τουρκίας αλλά και στα παρακλάδια του στο Ιράκ, τη Συρία και την Ευρώπη και θα ζητά να καταθέσουν τα όπλα. Η 15η Φεβρουαρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Οτσαλάν και το ΡΚΚ. Είναι η ημερομηνία σύλληψής του στο Ναϊρόμπι και φέτος συμπληρώνονται 26 χρόνια από τη σύλληψή και προσαγωγή του στην Τουρκία, όπου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.



Ο Αμπντί είπε ότι η δήλωση του Οτσαλάν μπορεί να συνδέεται και με τη Συρία. Η διαδικασία για το Κουρδικό στο εσωτερικό της Τουρκίας συνεχίζεται υπό πίεση. Μετά τη δεύτερη επίσκεψη εκπροσώπων του φιλοκουρδικού κόμματος DEM στο Ιμραλί, όπου συναντήθηκαν με τον Οτσαλάν, η Άγκυρα πιέζει για τον αφοπλισμό και τη διάλυση του ΡΚΚ.



Ωστόσο, οι Κούρδοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Ντεμιρτάς που παραμένει στη φυλακή, ζητούν επίσης ενίσχυση της δημοκρατίας και της ισότητας των μειονοτήτων στην Τουρκία, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αποδεκτό από την τωρινή τουρκική ηγεσία.

