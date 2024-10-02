Volkswagen: Αποζημίωση στους πελάτες της στην Αυστρία για το σκάνδαλο Ντιζελγκέιτ

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen δέχθηκε να καταβάλει 23 εκατομμύρια ευρώ σε 10.000 πελάτες της στην Αυστρία, τα ντιζελοκίνητα οχήματα των οποίων έχασαν αξία μετά το σκάνδαλο «Ντιζελγκέιτ», ανακοίνωσαν σήμερα οι ενάγοντες.

Έπειτα από αποκαλύψεις το 2015, η εθνική ένωση προστασίας των καταναλωτών VKI κατέθεσε ομαδική προσφυγή, εκτιμώντας «ότι οι εμπλεκόμενοι αυτοκινητιστές πλήρωσαν υπερβολικά ακριβά τα οχήματά τους», δεδομένων των προβλημάτων που ανακαλύφθηκαν.

«Η διένεξη διευθετήθηκε φιλικά», ανέφερε σήμερα η VKI σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά της, η Volkswagen «χαιρέτισε» τη συμφωνία.

Οι αυστριακοί αυτοκινητιστές, υπολογίζοντας ότι τα οχήματά τους, τα οποία ρυπαίνουν πολύ περισσότερο από το επιτρεπόμενο, έχουν χάσει περίπου 20% της αξίας μεταπώλησής τους, συμμετέχουν από το 2018 στο «μεγαλύτερο κύμα προσφυγών που έχουν κατατεθεί ποτέ» στην αλπική αυτή χώρα μέσω της VKI, σε 16 περιφερειακά δικαστήρια.

Ζητούν 60 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 6.600 ευρώ ανά ζημιωμένο καταναλωτή και τα ευρωπαϊκά και στη συνέχεια τα αυστριακά δικαστήρια έκριναν αποδεκτές τις προσφυγές τους, ανοίγοντας το δρόμο για διαπραγματεύσεις με τον κατασκευαστή.

Παρόλο που το ποσό που θα καταβληθεί τελικά είναι αρκετά κατώτερο από το ποσό αυτό, περίπου 2.300 ευρώ ανά ιδιοκτήτη, οι «ομαδικές αγωγές διευθετούνται», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της γι' αυτό η Κλάρα Χίνγκερ, δικηγόρος της VKI, κλείνοντας έτσι αυτή την πτυχή αυτού του ασυνήθιστου δικαστικού σήριαλ.

Το σκάνδαλο «Ντιζελγκέιτ» και τα εκατομμύρια των αποζημιώσεων

Η Volkswagen είχε παραδεχθεί το 2015 πως επενέβη σε 11 εκατομμύρια οχήματα ώστε να δείχνουν επίπεδα εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατώτερα των πραγματικών, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά σκάνδαλα της μεταπολεμικής εποχής στη Γερμανία.

Ο όμιλος χρησιμοποίησε επίσης ένα λογισμικό που απενεργοποιεί το φιλτράρισμα των ρυπογόνων εκπομπών σε ορισμένες εξωτερικές θερμοκρασίες - κάτω από τους 15 και πάνω από τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Κάτω ή πάνω απ' αυτές, το σύστημα ανακύκλωσης των καυσαερίων περιορίζει, ακόμα και σταματά τη λειτουργία του για να προστατεύσει τον κινητήρα, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

