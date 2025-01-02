Ένα 18χρονο κορίτσι που ονειρεύεται να γίνει νοσοκόμα, μια ανύπαντρη μητέρα, ένας πατέρας δύο παιδιών και ένας πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου του Πρίνστον, είναι μεταξύ των θυμάτων του 42χρονου μακελάρη Shamsud Din Jabbar ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης πάνω στο πλήθος που γιόρταζε για την Πρωτοχρονιά στην οδό Bourbon στη Νέα Ορλεάνη.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τα ονόματα των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση αλλά οι οικογένειες και οι φίλοι τους έχουν αρχίσει να μοιράζονται τις ιστορίες των δικών τους ανθρώπων. Ο ιατροδικαστής της Νέας Ορλεάνης Δρ Ντουάιτ ΜακΚένα είπε σε μια δήλωση αργά την Τετάρτη ότι θα δημοσιοποιήσουν τα ονόματα των νεκρών μόλις ολοκληρωθούν οι νεκροτομές και μιλήσουν με τους πλησιέστερους συγγενείς. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η 18χρονη Nikyra Dedeaux

Ο Zion Parsons από το Gulfport του Μισισιπή, γιόρταζε την Πρωτοχρονιά στην οδό Bourbon, όταν ένα όχημα εμφανίστηκε και έπεσε πάνω στη φίλη του, τη 18χρονη Nikyra Dedeaux, η οποία ονειρευόταν να γίνει νοσοκόμα.

«Ένα φορτηγό χτύπησε στη γωνία και πέταξε στον αέρα τους ανθρώπους όπως σε σκηνή ταινίας» είπε στο Associated Press. «Την χτύπησε και την πέταξε στα τουλάχιστον 30 πόδια και ήμουν απλά τυχερός που είμαι ζωντανός».

Καθώς το πλήθος διασκορπίστηκε μέσα στο χάος, έτρεξα μέσα στο πλήθος περνώντας δίπλα από ανθρώπους που αιμορραγούσαν και ακρωτηριασμένα θύματα, ακούγοντας παράλληλα πυροβολισμούς.

«Κορμιά, παντού κορμιά κατά μήκος του δρόμου, όλοι ούρλιαζαν και φώναζαν» είπε ο Parsons. «Άνθρωποι που κλαίγανε στο έδαφος. Ήταν απλώς τρελό, σαν το πιο κοντινό πράγμα σε εμπόλεμη ζώνη που έχω δει ποτέ».

Η 18χρονη Dedeaux δούλευε σε ένα νοσοκομείο και έμελλε να ξεκινήσει το κολέγιο ώστε να αρχίσει να εργάζεται για τον στόχο της να γίνει και επισήμως νοσοκόμα με πτυχίο.

Ο 37χρονος Reggie Hunter

Ένας 37χρονος πατέρας δύο παιδιών από το Μπατόν Ρουζ ήταν μεταξύ των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο Reggie Hunter μόλις είχε φύγει από τη δουλειά και πήγε να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά με έναν ξάδερφό του όταν συνέβη η επίθεση, είπε η πρώτη του ξαδέρφη Σίρελ Τζάκσον στο Nola.com.

Ο Hunter σκοτώθηκε και ο ξάδερφός του τραυματίστηκε, είπε ο Τζάκσον.

Ο 27χρονος Tiger Bech

Ένας πρώην ποδοσφαιριστής από τη Λουιζιάνα ήταν μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους όταν ένας οδηγός έπεσε με φορτηγό πάνω σε πλήθος στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλεάνης, σύμφωνα με αξιωματούχο της εκπαίδευσης.

Ο 27χρονος Tiger Bech, που έπαιζε ποδόσφαιρο στο γυμνάσιο και στο κολέγιο πέθανε αργά το πρωί της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Νέας Ορλεάνης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Bech έπαιζε ποδόσφαιρο στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον πριν αποφοιτήσει το 2021. Πιο πρόσφατα εργαζόταν ως έμπορος επενδύσεων σε χρηματιστηριακή εταιρεία της Νέας Υόρκης.

Tiger Bech, former Princeton football star, killed in New Orleans New Year’s attack https://t.co/I5tiLxxbQ2 pic.twitter.com/7hurVnkL0F — New York Post (@nypost) January 1, 2025

Ο προπονητής ποδοσφαίρου του Πρίνστον, Bob Surace, δήλωσε την Τετάρτη ότι έστελνε μηνύματα με τον πατέρα του Bech, όπου μοιράζονταν αναμνήσεις για τον 27χρονο.

«Μπορεί να είναι ο πρώτος Tiger που έπαιξε ποτέ για εμάς και αυτό το παρατσούκλι τον περιέγραφε ως έναν ανταγωνιστικό παίκτη», είπε ο Surace στο ESPN. Το παρατσούκλι του στο σχολείο ήταν "Tigers". «Ήταν κάποιος που κατά κάποιον τρόπο, απλώς διέπρεψε και ήταν γεμάτος ενέργεια, γεμάτος ζωή».

Ο μικρότερος αδερφός του Bech, ο Τζακ, είναι κορυφαίος δέκτης στο Χριστιανικό Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Σε απάντηση σε ρεπορτάζ του KLFY-TV που δημοσιεύτηκε στο X σχετικά με τον θάνατο του Tiger Bech, μια ανάρτηση από έναν λογαριασμό ενός Jack Bech στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Σε αγαπώ πάντα αδερφέ! Με ενέπνευσες κάθε μέρα τώρα που είσαι μαζί μου κάθε στιγμή. Έχω αυτό το οικογενειακό Τ, μην ανησυχείς. Αυτό είναι για εμάς».

Η 20χρονη Nicole Perez

Η Nicole Perez ήταν ανύπαντρη μητέρα ενός 4χρονου γιου που εργαζόταν σκληρά για να βελτιώσει τη ζωή της οικογένειάς της όταν σκοτώθηκε κατά επίθεση, σύμφωνα με τον εργοδότη της.

Η 20χρονη Perez, προήχθη πρόσφατα σε μάνατζερ στο Kimmy's Deli στο Metarie της Λουιζιάνα και «ήταν πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό», δήλωσε η ιδιοκτήτρια ντελικατέσεν, Kimberly Usher σε μια τηλεφωνική συνέντευξη στο AP. Η Usher επιβεβαίωσε τον θάνατο της Perez μέσω της αδερφής της, η οποία επίσης εργάζεται για εκείνη.

«Ήταν μια πολύ καλή μαμά», είπε η Usher, η οποία άνοιξε έναν λογαριασμό GoFundMe για να καλύψει τα έξοδα ταφής της Perez και να βοηθήσει με τα έξοδα του γιου της που «θα χρειαστεί να μεταβεί σε μια νέα κατάσταση διαβίωσης».

Ο 21χρονος Hubert Gauthreaux

Ένας εκπρόσωπος του λύκειου Archbishop Shaw επιβεβαίωσε ότι ο Hubert Gauthreaux ήταν μεταξύ των νεκρών από την επίθεση. Ο Gauthreaux αποφοίτησε από το Shaw το 2021 και τον θυμούνται ως έναν λαμπρό και πολλά υποσχόμενο νεαρό άνδρα.

Πηγή: skai.gr

