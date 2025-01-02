Περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σημειώθηκε έξω από κλαμπ στην περιοχή του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, στις 23:20 τοπική ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κλαμπ Amazura.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ τρεις από αυτούς κατάφεραν να πάνε με τα πόδια, σύμφωνα με πηγές.

#Breaking

MASS SHOOTING IN NYC: At least 13 victims shot at the Amazura Night Club located at 91-12 144th Pl, Jamaica, #Queens. Massive crime scene set up. Unknown conditon of the victims. pic.twitter.com/L2xA5PizM1 — Alok (@alokdubey1408) January 2, 2025

Κανένα από τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση και όλα αναμένεται να επιβιώσουν, σύμφωνα με το NYPD.

#BREAKING



The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.



Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates



This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) January 2, 2025

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 11.

At the scene of the queens shooting pic.twitter.com/Lbq7rC5X3l — Nate Friedman (@NateFriedman97) January 2, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του AMNY, ο χώρος φιλοξενούσε ιδιωτικό πάρτι την ώρα του πυροβολισμού, προς τιμήν γνωστού μέλους συμμορίας που σκοτώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Περίπου 80 άτομα ήταν συγκεντρωμένα έξω από το κλαμπ περιμένοντας να μπουν μέσα, όταν δύο ή τρεις ύποπτοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον του πλήθους.

Σύμφωνα με τη Mirror US, οι αρχές εντόπισαν μια λευκή BMW που θα μπορούσε να εμπλέκεται στους πυροβολισμούς. Επιπλέον, η αστυνομία ερευνά ένα γκρι σεντάν Infiniti Q50 που φέρει πινακίδες του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς το όχημα ενδέχεται να συνδέεται με τα περιστατικά.

Η επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της Νέας Υόρκης έρχεται στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης που συνέβη στη Νέα Ορλεάνη την Πρωτοχρονιά. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλούς ανθρώπους στην αξιοσημείωτη γαλλική συνοικία της νότιας πόλης, καθώς υπήρχαν πολλοί εκεί για να γιορτάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πηγή: skai.gr

