Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαζικοί πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης με 11 τραυματίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής - Κανένα από τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με το NYPD

UPDATE: 08:16
club amazura

Περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σημειώθηκε έξω από κλαμπ στην περιοχή του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, στις 23:20 τοπική ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κλαμπ Amazura.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ τρεις από αυτούς κατάφεραν να πάνε με τα πόδια, σύμφωνα με πηγές.

Κανένα από τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση και όλα αναμένεται να επιβιώσουν, σύμφωνα με το NYPD.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 11.

Σύμφωνα με πληροφορίες του AMNY, ο χώρος φιλοξενούσε ιδιωτικό πάρτι την ώρα του πυροβολισμού, προς τιμήν γνωστού μέλους συμμορίας που σκοτώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Περίπου 80 άτομα ήταν συγκεντρωμένα έξω από το κλαμπ περιμένοντας να μπουν μέσα, όταν δύο ή τρεις ύποπτοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον του πλήθους.

Σύμφωνα με τη Mirror US, οι αρχές εντόπισαν μια λευκή BMW που θα μπορούσε να εμπλέκεται στους πυροβολισμούς. Επιπλέον, η αστυνομία ερευνά ένα γκρι σεντάν Infiniti Q50 που φέρει πινακίδες του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς το όχημα ενδέχεται να συνδέεται με τα περιστατικά.

Η επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της Νέας Υόρκης έρχεται στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης που συνέβη στη Νέα Ορλεάνη την Πρωτοχρονιά. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλούς ανθρώπους στην αξιοσημείωτη γαλλική συνοικία της νότιας πόλης, καθώς υπήρχαν πολλοί εκεί για να γιορτάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πυροβολισμοί Νέα Υόρκη τραυματίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark