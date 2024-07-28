Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περίπου 100 Λίβυοι εντοπίστηκαν να εκπαιδεύονται σε μυστικό στρατόπεδο στη Νότια Αφρική - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν μιλούν αγγλικά και δεν είναι ακόμα σαφές αν ανήκουν σε κάποια οργάνωση ή παράταξη

νοτια αφρικη στρατόπεδο

Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσαν χθες Σάββατο την προσεχή απέλαση 95 Λίβυων που συνελήφθησαν προχθές Παρασκευή σε στρατόπεδο σε απομακρυσμένη περιοχή και πιστεύεται πως συμμετείχαν παράνομα σε στρατιωτική εκπαίδευση.

Όλοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εφόδου σε στρατόπεδο στην επαρχία Μπουμαλάγκα (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Μοζαμβίκη και το Ισουατίνι. Η αστυνομία ανέφερε πως εισήλθαν στη Νότια Αφρική τον Απρίλιο, εφοδιασμένοι με παράτυπες βίζες που τους είχαν δοθεί από Τυνησία κάνοντας «ψευδείς δηλώσεις», ώστε να εκπαιδευτούν και να γίνουν φρουροί.

Ωστόσο υπάρχουν υποψίες πως στην πραγματικότητα πήγαν να λάβουν στρατιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Όλα δείχνουν ότι (το στρατόπεδο) είναι μάλλον κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης, παρά κέντρο εκπαίδευσης φρουρών», εξήγησε είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Σένζο Μτσούνου.

Ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που διαχειρίζεται το στρατόπεδο δεν συνελήφθη, ανέφερε η αστυνομία, όμως διενεργείται έρευνα σε βάρος του.

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν μιλούν αγγλικά. Δεν είναι σαφές ως αυτό το στάδιο αν ανήκουν σε κάποια οργάνωση ή παράταξη.

Η Νότια Αφρική έχει πελώριο τομέα υπηρεσιών ασφαλείας (15.000 ιδιωτικές εταιρείες, απασχολούν κάπου 2,8 εκατ. ανθρώπους), που συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση.

Μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βυθίστηκε στον πόλεμο και στο χάος. Σύμφωνα με τον πολιτολόγο Τζαλίλ Χαρσάουι του Royal United Services Institute (RUSI) της Βρετανίας, είναι διαβόητο πως διάφορες παρατάξεις στη Λιβύη επιδιώκουν να στείλουν μέλη τους να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν δικές τους ειδικές δυνάμεις.

Η αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη κυβέρνηση τόνισε σε ανακοίνωσή της πως «διαψεύδει επίσημα και ξεκάθαρα» οποιαδήποτε σχέση με τους συλληφθέντες στη Νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιβύη Νότια Αφρική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark