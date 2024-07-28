Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσαν χθες Σάββατο την προσεχή απέλαση 95 Λίβυων που συνελήφθησαν προχθές Παρασκευή σε στρατόπεδο σε απομακρυσμένη περιοχή και πιστεύεται πως συμμετείχαν παράνομα σε στρατιωτική εκπαίδευση.

Όλοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εφόδου σε στρατόπεδο στην επαρχία Μπουμαλάγκα (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Μοζαμβίκη και το Ισουατίνι. Η αστυνομία ανέφερε πως εισήλθαν στη Νότια Αφρική τον Απρίλιο, εφοδιασμένοι με παράτυπες βίζες που τους είχαν δοθεί από Τυνησία κάνοντας «ψευδείς δηλώσεις», ώστε να εκπαιδευτούν και να γίνουν φρουροί.

Ωστόσο υπάρχουν υποψίες πως στην πραγματικότητα πήγαν να λάβουν στρατιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

South African police say the Libyan nationals entered the country on study visas to train as security guards but may have received training at a secret military camp https://t.co/Etqk6jph6l pic.twitter.com/9ByGbjngnN — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 26, 2024

«Όλα δείχνουν ότι (το στρατόπεδο) είναι μάλλον κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης, παρά κέντρο εκπαίδευσης φρουρών», εξήγησε είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Σένζο Μτσούνου.

Ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που διαχειρίζεται το στρατόπεδο δεν συνελήφθη, ανέφερε η αστυνομία, όμως διενεργείται έρευνα σε βάρος του.

#PoliceMinistry A team of detectives is investigating alleged suspicious activities that are taking place at the farm. The Libyans were housed in military tents. Military training equipment was also found including licensed firearms. NP pic.twitter.com/ggyU4FtvVH — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) July 27, 2024

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν μιλούν αγγλικά. Δεν είναι σαφές ως αυτό το στάδιο αν ανήκουν σε κάποια οργάνωση ή παράταξη.

95 Libyan nationals arrested in South Africa at suspected secret military training camp in the north of the country.



Why is there a camp and who are they going to fight?🤔



All the equipment is military and there's NO signs of armaments...so whose private army is this....USA👀 pic.twitter.com/H5kQ3pLLZt — Ebrahim (@EBthewarrior) July 26, 2024

Η Νότια Αφρική έχει πελώριο τομέα υπηρεσιών ασφαλείας (15.000 ιδιωτικές εταιρείες, απασχολούν κάπου 2,8 εκατ. ανθρώπους), που συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση.



Μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βυθίστηκε στον πόλεμο και στο χάος. Σύμφωνα με τον πολιτολόγο Τζαλίλ Χαρσάουι του Royal United Services Institute (RUSI) της Βρετανίας, είναι διαβόητο πως διάφορες παρατάξεις στη Λιβύη επιδιώκουν να στείλουν μέλη τους να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν δικές τους ειδικές δυνάμεις.

Η αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη κυβέρνηση τόνισε σε ανακοίνωσή της πως «διαψεύδει επίσημα και ξεκάθαρα» οποιαδήποτε σχέση με τους συλληφθέντες στη Νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

