Δύο ξένα εμπορικά πλοία υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης με drones από την Ουκρανία στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με τοπικές αρχές την Κυριακή.

Δεν αναφέρθηκε το όνομα των πλοίων, αλλά επισημάνθηκε ότι δεν υπήρξαν θύματα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την επίθεση έχει πλέον σβήσει, σημειώνει το Reuters.

Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές και πυρκαγιά σε ένα δεξαμενόπλοιο και σε υποδομές σε έναν σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Τουάπσε.

Πηγή: skai.gr

