Το Ιράν θα ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του «με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», δήλωσε την Κυριακή ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, τονίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Οι δηλώσεις του έρχονται ως απάντηση στην προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι θα διατάξει νέες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις αν η Τεχεράνη επιχειρήσει να επαναλειτουργήσει τις εγκαταστάσεις που οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τον Ιούνιο.

Ο Πεζεσκιάν έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, όπου συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη του πυρηνικού τομέα της χώρας.

«Η καταστροφή κτιρίων και εργοστασίων δεν θα μας σταματήσει· θα ξαναχτίσουμε και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί του Ιουνίου είχαν πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονταν με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, επιμένει ότι το πρόγραμμά της έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα, με στόχο την ιατρική έρευνα και την υγεία των πολιτών.

«Όλα γίνονται για την επίλυση των προβλημάτων του λαού, για τις ασθένειες, για την υγεία του κόσμου», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

Η νέα αντιπαράθεση επαναφέρει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, παρά τις αμερικανικές απειλές.



