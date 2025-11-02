Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων χθες Σάββατο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιοχή Σαμαρίφσκι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένα κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς και επτά σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Σε εικόνες από την περιοχή, που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται πυρκαγιά ανάμεσα σε σωρούς ερειπίων.

Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης του Ντιπροπετρόφσκ είχε ενημερώσει πως ένας 58χρονος σκοτώθηκε και μια 54χρονη τραυματίστηκε κατά την επίθεση ρωσικού drone στην πόλη Μάρχανετς.

Επλήγη ρωσικό λιμάνι

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και ζημιές σε ένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

H περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει κινητοποιηθεί για την «αναχαίτιση UAV» στην περιοχή του Τουάπσε. «Συντρίμμια drones προκάλεσαν ζημιές στις λιμενικές υποδομές και ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα».

Το συγκεκριμένο λιμάνι φιλοξενεί πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και διυλιστήριο της Rosneft, που έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη φέτος στο στόχαστρο ουκρανικών drones.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, δεξαμενών και αγωγών προκειμένου να πλήξει τον εφοδιασμό των στρατευμάτων της Μόσχας με καύσιμα και να αυξήσει το κόστος διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, εν είδει αντιποίνων για τα ρωσικά πλήγματα στο ουκρανικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ενημέρωσε επίσης πως εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών drones, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές στην κοινότητα Σοσνόβι, στα περίχωρα του Τουάπσε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, οι ρωσικές μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 164 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.