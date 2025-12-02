Η Besiktas Shipping διακόπτει όλες τις ρωσικές μεταφορές μετά τις εκρήξεις σε τάνκερ της στη Σενεγάλη

Η τουρκική εταιρεία Besiktas Shipping, ιδιοκτήτρια ενός δεξαμενόπλοιου που υπέστη ζημιές κοντά στις ακτές της Σενεγάλης την περασμένη εβδομάδα έπειτα από τέσσερις εκρήξεις που προήλθαν από εξωτερική πηγή, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σταματά όλες τις ναυτιλιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με ρωσικά συμφέροντα.

Το πλοίο Mersin βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στο Ντακάρ όταν σημειώθηκαν οι τέσσερις εκρήξεις στις 27 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να εισέλθει θαλασσινό νερό στο μηχανοστάσιο. Η αιτία των εκρήξεων παραμένει άγνωστη.

Tankers ferrying Russian oil are no longer safe anywhere on earth.



Tanker Mersin going down off the coast of Senegal. pic.twitter.com/ntPdl419WF — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 1, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η Besiktas Shipping ανέφερε ότι σταματά άμεσα κάθε δραστηριότητα με τη Ρωσία και ότι δεν θα αναλαμβάνει πλέον ταξίδια που σχετίζονται με ρωσικά φορτία.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεών μας, τηρήσαμε αυστηρά όλες τις διεθνείς κυρώσεις, συμμορφούμενοι πλήρως με τον μηχανισμό ανώτατης τιμής G7/EE και με όλους τους σχετικούς περιορισμούς στο εμπόριο», ανέφερε.

«Ωστόσο, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι για τα πλοία και τα πληρώματά μας έχουν γίνει μη αποδεκτοί», προσέθεσε.

«Καθώς η ασφάλεια του προσωπικού και των περιουσιακών μας στοιχείων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας, αναστέλλουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες.»

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν ουκρανικά ναυτικά drones χτυπήσουν δύο δεξαμενόπλοια υπό καθεστώς κυρώσεων στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις τουρκικές ακτές, καθώς κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για φόρτωση πετρελαίου, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο το Σάββατο.

Ένα ακόμη ρωσικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ηλιέλαιο ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση με drone ανοιχτά των τουρκικών ακτών την Τρίτη.

Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στη νεότερη επίθεση, αλλά Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι «τα απαραίτητα μηνύματα» διαβιβάστηκαν σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών.

Η Besiktas Shipping, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιων στην Τουρκία, με στόλο 29 πλοίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.