Ικανοποιημένη η Τουρκία με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Τρεις σημαντικές συναντήσεις είχε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον. Κατ' αρχήν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότιι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της να αναπτύξει πνεύμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα με βάση την αρχή της καλής γειτονίας και ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχίσουν να αυξάνονται.



Μετά με την Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία συζήτησαν διμερή περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή ήταν η έβδομη φορά που ο Τούρκος προέδρος συναντά την Ιταλίδα πρωθυπουργό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα της εδώ και 21 μήνες, περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη. Κατά τη χθεσινή τους συνάντηση, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Τέλος ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, με τον οποίον συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας, τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Ερντογάν τόνισε στον συνομιλητή του να μη χαθεί η ευκαιρία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αλλά αναφέρθηκε επίσης στη «νέα πνοή», όπως είπε, που αναμένεται να δώσει η Γερμανία στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκία στην ΕΕ, ένα θέμα που είναι αποφασισμένος να προωθήσει ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, του οποίου η χώρα κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Στην Τουρκία η σύνοδος κορυφής του 2026

Γενικά η Άγκυρα εμφανίζεται ευχαριστημένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς η στόχευση της Συμμαχίας ικανοποιεί τα βασικά αιτήματα της Τουρκίας. Κατ αρχήν αποφασίστηκε η μεθεπόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2026 να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία και κατά δεύτερον να αυξηθεί η συμβολή και να ενισχυθεί η στρατηγική του ΝΑΤΟ ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η απόφαση που ελήφθη στη σύνοδο του Βίλνιους ότι οι σύμμαχοι δεν πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις ο ένας στον άλλον, κάτι που αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την Τουρκία. Στο πλαίσιο των σχέσεων ΝΑΤΟ-ΕΕ αποφασίστηκε η συνεργασία των δύο οργανισμών, έτσι ώστε να αναπτυχθούν κοινά έργα σύμφωνα με τη διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν μια απόφαση σύμφωνη με την άποψη της Τουρκίας ότι το ΝΑΤΟ είναι η μόνη ομπρέλα ασφαλείας.



Όσον αφορά τα ανοικτά πολεμικά μέτωπα η Άγκυρα προωθεί ειρηνευτικές λύσεις ώστε ο φιλοκυβερνητικός τύπος να κυκλοφορεί σήμερα με πρωτοσέλιδα όπως «απαραίτητος παίκτης για την ειρήνη η Τουρκία».



