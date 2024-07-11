Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα χορηγήσει, σε πρώτη φάση δάνειο 500 εκατ.ευρώ στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ οι δύο χώρες θα συνάψουν ειδική οικονομική σχέση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον ομόλογό του της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Ουάσιγκτον.

«Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συμφώνησαν να καθιερώσουν μια ειδική οικονομική συνεργασία στο μέλλον, κάτι που θα σημαίνει ασφάλεια και χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τη μακεδονική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, συμφωνήσαμε τα υπουργεία Οικονομικών των δύο χωρών να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία κατά την οποία η ουγγρική κυβέρνηση θα δανείσει στη μακεδονική κυβέρνηση ένα ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 3,25%, τριετή περίοδος χάριτος και 12ετή περίοδος αποπληρωμής, συνολικά 15 χρόνια» δήλωσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι καθιερώνουμε μια ειδική οικονομική συνεργασία, αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, όταν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, θα μπορούμε να απευθυνθούμε ξανά στον ειδικό οικονομικό μας εταίρο, που είναι η ουγγρική κυβέρνηση, και να ζητήσουμε πρόσθετη στήριξη που θα είναι απαραίτητη για τη μακεδονική οικονομία. Αγαπάμε τη Μακεδονία με πράξεις, συνεχίζουμε και εδώ στην Ουάσιγκτον» πρόσθεσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Βίκτορ Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.