Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.
Ο Ερντογάν είπε επίσης στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την επίτευξη της ειρήνης, ανέφερε η τουρκική προεδρία.
- Βρετανία και ΕΕ κάλεσαν τους Ρώσους πρέσβεις μετά το σφυροκόπημα με τους 18 νεκρούς στο Κίεβο
- Ρούτε για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς απέναντι στη Ρωσία
- Συνεχίζει την ισοπέδωση της Γάζας το Ισραήλ, τουλάχιστον 16 νεκροί - Δεκάδες τραυματίες σε σημείο διανομής τροφίμων στη Ράφα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.