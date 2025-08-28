Λογαριασμός
Επικοινωνία Ερντογάν - Ζελένσκι: Η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διεξαγωγή συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

Ο Ρετζέπ Ερντογάν είπε επίσης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την επίτευξη της ειρήνης

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ερντογάν είπε επίσης στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την επίτευξη της ειρήνης, ανέφερε η τουρκική προεδρία.

