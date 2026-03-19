Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε σε επαγρύπνηση και περιφερειακό συντονισμό σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στην Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν, ενώ ο στρατός προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση σε οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας, μετέδωσαν την Πέμπτη κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αφού οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και στην Asaluyeh αποτέλεσαν στόχο την Τετάρτη, η Τεχεράνη ανταπέδωσε πλήττοντας, όπως ανέφερε, ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου που συνδέονται με τις ΗΠΑ, περιλαμβανομένης του βιομηχανικού συγκροτήματος Ras Laffan στο Κατάρ, του μεγαλύτερου συγκροτήματος LNG στον κόσμο, εγείροντας φόβους για γενίκευση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Στις επικοινωνίες με τους ξένους ομολόγους του, ο Αραγτσί χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) στις ιρανικές υποδομές ως ενέργεια που αποσκοπεί στην κλιμάκωση της έντασης και στην αποσταθεροποίηση της περιοχής, και κάλεσε σε επαγρύπνηση και συντονισμό μεταξύ των χωρών της περιοχής απέναντι σε αυτές τις απειλές», μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της ενιαίας διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα πρόσφατα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας οδήγησαν σε «ένα νέο στάδιο του πολέμου», στο οποίο το Ιράν έθεσε στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ και Αμερικανούς επενδυτές στην περιοχή.

«Αν υπάρξουν ξανά πλήγματα (στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν), περαιτέρω επιθέσεις στις δικές σας ενεργειακές υποδομές και σε εκείνες των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν έως ότου καταστραφούν ολοσχερώς, και η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο σφοδρή», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

