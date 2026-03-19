Η Εσθονία κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο, μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό μαχητικό σήμερα Πέμπτη, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάργκους Τσαχκνά.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Κόλπο της Φινλανδίας, ανοιχτά των βόρειων ακτών της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, ένα ρωσικό μαχητικό τύπου Su-30 εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας και παρέμεινε εκεί για περίπου ένα λεπτό.

«Στην παραβίαση ανταποκρίθηκε μονάδα της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και δεν υπήρξε απειλή για την ασφάλεια της Εσθονίας», ανέφερε ο Τσαχκνά.

Πηγή: skai.gr

