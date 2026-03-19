Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβε 97 άτομα με την κατηγορία ότι ήταν «στρατιώτες του Ισραήλ», μετέδωσαν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο ενός νέου κύματος επιχειρήσεων ασφαλείας που έχει οδηγήσει στη σύλληψη εκατοντάδων ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου, για φερόμενες διασυνδέσεις με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, τα κρατικά μέσα επικαλέστηκαν τον διοικητή της αστυνομίας της επαρχίας Αλμπόρζ, ο οποίος ανέφερε ότι 41 άτομα συνελήφθησαν επειδή φέρονται να έστειλαν βίντεο σε αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

