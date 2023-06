Άγρια επεισόδια σε προάστια του Παρισιού μετά τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν χθες και συνεχίζονταν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο του Παρισιού, μετά τον θάνατο 17χρονου αυτοκινητιστή από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί». Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη το πρωί. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της.

Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό- εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει, να φύγει.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι» - δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει.

Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο.

Clashes have broken out between demonstrators and police following public outrage over the shooting death of a 17-year-old in the Paris suburb of Nanterre https://t.co/i7U7xpref8 pic.twitter.com/i7p6jRY67d

Το θύμα, ο Ναέλ Μ., 17 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

Ο θάνατος του εφήβου και οι περιστάσεις του προκάλεσαν τεράστια συναισθηματική φόρτιση και οργή στη Ναντέρ, όπου ζούσε. Χθες βράδυ ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έγιναν δεκαπέντε προσαγωγές, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής ως τη 01:00 [τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας].

Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικά» επεισόδια σε περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μολονότι η αστυνομία διαβεβαίωνε πως η κατάσταση βρισκόταν «υπό έλεγχο» λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η ένταση συνεχίστηκε, εξαπλώθηκε και σε άλλα προάστια στο βόρειο τμήμα του Παρισιού. Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικές» ταραχές στις περιοχές Ανιέρ, Κολόμπ, Σουρέν, Ομπεριβιλιέ, Κλισί-σου-μπουά και Μαντ-λα-Ζολί.

Στη Ναντέρ, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ωδείο, όπου επενέβη γρήγορα η πυροσβεστική. Στη Μαντ-λα-Ζολί, πήρε φωτιά νηπιαγωγείο.

More problems in France since the shooting of a youth who refused to stop for police in Nanterre, Paris



Nantes; vehicles on the road torched.

Riots have spread to Lille and Bordeaux. https://t.co/TnHzDVYHSY