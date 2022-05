Κοινή επικοινωνία με τη Σουηδή πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον και τον Φινλανδό πρόεδρο Σαούλι Νιινίστο είχε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη σκιά των απειλών του Ταγίπ Ερντογάν για βέτο στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.



Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο το τηλεφώνημα διήρκεσε λίγο πάνω από μισή ώρα.



«Κοινή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τη Σουηδή πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον. Μοιραζόμαστε μια βαθιά ανησυχία για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εξήγησα τα επόμενα βήματα της Φινλανδίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Φινλανδία εκτιμά βαθύτατα όλη την απαραίτητη υποστήριξη από τις ΗΠΑ» τόνισε στο Twitter o Φινλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο.

A joint phone call with @POTUS @JoeBiden and @SwedishPM Magdalena Andersson. We shared a deep concern over Russia's war on Ukraine. I went through Finland’s next steps towards NATO membership. Finland deeply appreciates all the necessary support from the US.