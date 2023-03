Ένοχος ο Νιγηριανός γερουσιαστής που προσπάθησε να αφαιρέσει το νεφρό νεαρού για να το μεταμοσχεύσει στην κόρη του

Ο Νιγηριανός γερουσιαστής Ίκε Εκουερεμάντου κρίθηκε ένοχος σήμερα από δικαστήριο του Λονδίνου επειδή πέρσι επιχείρησε να αφαιρέσει το νεφρό ενός νεαρού άνδρα για να το μεταμοσχεύσει στην κόρη του.

Εκτός από τον 60χρονο γερουσιαστή, το δικαστήριο έκρινε ενόχους τη σύζυγό του, Μπεατρίς, 56 ετών, και έναν γιατρό που μεσολάβησε για να γίνει η μεταμόσχευση, τον Ομπίνα Ομπέτα, 50 ετών. Όλοι τους κατηγορούνταν για συνωμοσία με στόχο τη μεταφορά του νεαρού άνδρα από το Λάγκος στο Λονδίνο για να του πάρουν το νεφρό.

Η κόρη του ζεύγους, η 25χρονη Σόνια, αθωώθηκε.

Ο Εκουερεμάντου, που ήταν και πρώην αντιπρόεδρος της Γερουσίας στη Νιγηρία, καθώς και όλοι οι συγκατηγορούμενοί του δήλωναν αθώοι.

