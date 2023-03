Βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι για το συνταξιοδοτικό - Περισσότερες από 300 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία Κόσμος 16:59, 23.03.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ένταση προκλήθηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στη λεωφόρο Bonne Nouvelle στο Παρίσι - Στην πόλη Ρεν, στα βορειοδυτικά της χώρας η αστυνομία εκτόξευσε κανόνια νερού και δακρυγόνα κατά των συγκεντρωμένων