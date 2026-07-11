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Ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό - Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί

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Βερολίνο

Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα). «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. «Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βερολίνο ένοπλος όμηρος σούπερ μάρκετ Γερμανία
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