Η εμπορική κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα (σ.σ. τη νύχτα μεταξύ 9 και 10 Ιουλίου), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Windward.

Αναφέρει ότι μόνο έξι σκάφη διέσχισαν την πλωτή οδό μέσα σε ένα χρονικό όριο 12 ωρών, σε σύγκριση με τα 18 έως 22 που τη διέσχιζαν κανονικά πριν από λίγες ημέρες.

Ταυτόχρονα, η Windward αναφέρει ότι οι «σκοτεινές διελεύσεις» -κατά τις οποίες τα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους για να κρύψουν τις τοποθεσίες τους- αυξάνονται και πλέον αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% της συνολικής κυκλοφορίας, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων έξι ημερών.

Strait of Hormuz traffic dropped sharply overnight. Just 6 vessels crossed between 18:00 UTC July 9 and 06:00 UTC July 10, down from a normalized 18-22 earlier this month. That's the third straight overnight drop, now near a quarter of early July levels.



Outbound sailings have… pic.twitter.com/0qVBB8FeOV — Windward (@WindwardAI) July 10, 2026

Πηγή: skai.gr

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