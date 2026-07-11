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Αυξήθηκαν οι «σκοτεινές διελεύσεις» στο Στενό του Ορμούζ για τρίτη συνεχόμενη νύχτα

Μόνο έξι σκάφη διέσχισαν την πλωτή οδό μέσα σε ένα χρονικό όριο 12 ωρών, σε σύγκριση με τα 18 έως 22 που τη διέσχιζαν κανονικά πριν από λίγες ημέρες

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Ορμούζ

Η εμπορική κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα (σ.σ. τη νύχτα μεταξύ 9 και 10 Ιουλίου), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Windward.

Αναφέρει ότι μόνο έξι σκάφη διέσχισαν την πλωτή οδό μέσα σε ένα χρονικό όριο 12 ωρών, σε σύγκριση με τα 18 έως 22 που τη διέσχιζαν κανονικά πριν από λίγες ημέρες.

Ταυτόχρονα, η Windward αναφέρει ότι οι «σκοτεινές διελεύσεις» -κατά τις οποίες τα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους για να κρύψουν τις τοποθεσίες τους- αυξάνονται και πλέον αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% της συνολικής κυκλοφορίας, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων έξι ημερών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: διέλευση Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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