Ενοπλοι Κούρδοι αυτονομιστές, επιχείρησαν να περάσουν από το Ιράκ στο Ιράν

Ένοπλες ομάδες Κούρδων αυτονομιστών επιχείρησαν να διασχίσουν τα σύνορα από το Ιράκ προς το Ιράν, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές με γνώση του θέματος, ως ένδειξη ότι ξένοι παράγοντες ενδέχεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια που ακολούθησε τις τελευταίες ημέρες της καταστολής των διαδηλώσεων κατά της Τεχεράνης.

Οι ίδιες πηγές, μεταξύ των οποίων και ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η υπηρεσία πληροφοριών της γειτονικής Τουρκίας είχε προειδοποιήσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν για τη διέλευση των Κούρδων μαχητών από τα σύνορα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) συγκρούστηκαν με Κούρδους μαχητές, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδίωκαν να προκαλέσουν αστάθεια και να εκμεταλλευτούν τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στη χώρα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν επίλεκτη δύναμη του ιρανικού καθεστώτος και έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταστολή προηγούμενων κυμάτων κοινωνικής αναταραχής στο Ιράν.

Τόσο η τουρκική προεδρία, όσο και η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT δεν σχολίασαν άμεσα τις εξελίξεις.

Η Τουρκία, η οποία χαρακτηρίζει τις ομάδες των Κούρδων μαχητών στο βόρειο Ιράκ τρομοκρατικές οργανώσεις, έχει προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, τόνισε πως οι μαχητές είχαν σταλεί από το Ιράκ και την Τουρκία και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει από τις δύο χώρες να σταματήσουν κάθε μεταφορά μαχητών ή όπλων προς το ιρανικό έδαφος.

Ολα αυτά την ώρα που οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφερε ότι περίπου 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες κατά την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

