Έκλεισε προσωρινα η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη έχει κλείσει προσωρινά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico την Τετάρτη.
Το Politico επικαλέστηκε δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
«Έχουμε κλείσει προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές του υπουργείου Εξωτερικών έχουν ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή στην προξενική λειτουργία», ανέφερε.
